في القاهرة.. “5+5” تجتمع بمندوبي دول الجوار لبحث خروج المرتزقة

أخبار ليبيا 24

تستضيف العاصمة المصرية القاهرة خلال الأيام المقبلة، اجتماعات لأعضاء اللجنة العسكرية “5+5″ ومندوبي دول الجوار.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن مصادر عسكرية ليبية، قولها، ” أن أعضاء اللجنة العسكرية “5+5″ سيجتمعون بمندوبي دول تشاد والنيجر والسودان في القاهرة”.

وبحسب الوكالة سيبحث الاجتماع سحب العناصر المسلحة الموجودة في الجنوب، خاصة أن بعض الدول تعارض عودتهم إلى أراضيها.

ويتناول الاجتماع الخطط اللازمة والآليات التي يتفق عليها من أجل مغادرة المرتزقة والمقاتلين والعناصر الأجنبية في الجنوب.

وذلك ضمن الخطة العامة لخروج كافة المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.