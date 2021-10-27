42 متطوعا شاركوا في البحث عن الممثلة الروسية “سفيتليتشنايا”

27 أكتوبر، 2021 5:37 م
3
سفيتلانا سفيتليتشنايا
سفيتلانا سفيتليتشنايا

أخبارليبيا24

شارك 42 متطوعا في البحث عن الممثلة الروسية المعروفة، سفيتلانا سفيتليتشنايا. بعدما فقدت في موسكو في 21 أكتوبر الجاري نتيجة إصابتها بمرض الخرف.

وتطوع أعضاء من منظمة «ليزا أليرت» الخيرية للبحث والإنقاذ لإيجادها في 3 دوائر في موسكو حيث قطعوا مسافة 30 كيلومترا بحثا عنها.

ولحسن الحظ لم تمر أيام بسيطة حتي عثر رجال شرطة موسكو، أمس الثلاثاء سفيتليتشنايا. التي تشارك الآن في تصوير برنامج تلفزيوني وهي في أمان وبصحة جيدة.

وتولي رئيس لجنة التحقيق لعموم روسيا، ألكسندر باستريكين، متابعة كل الأمور المتعلقة بفقدان الممثلة البالغة من العمر 81 عاما والمصابة بمرض الخرف.

يذكر أن سفيتلانا سفيتليتشنايا. ولدت في مدينة لينيناكان ، أرمينيا الاشتراكية السوفياتية. في 15 مايو 1940، ومن أبرز أفلامها الذراع الماسية (1968)، المغامرات الجديدة للمراوغين المنتقمون (1968)، الأب سرجيوس (1978)، يوم الغضب (1985)، الفتاة والموت (2012).

27 أكتوبر، 2021 5:37 م
3

مقالات ذات صلة

قانون جديد_الصين

الصين تصدر قانونًا لتخفيف أعباء الواجبات المدرسية على الأطفال

26 أكتوبر، 2021 5:19 م
تمثال مايك تايسون

رغم الانتقادات الواسعة لتمثاله..تايسون يقول رأيه !

26 أكتوبر، 2021 2:09 ص

دوارن الأرض يتباطئ دون معرفة السبب

25 أكتوبر، 2021 10:02 م
حفل زواج

حفل إسلامي سري..زواج ابنة بيل غيتس بشاب مصري

25 أكتوبر، 2021 1:35 ص
زر الذهاب إلى الأعلى