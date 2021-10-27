42 متطوعا شاركوا في البحث عن الممثلة الروسية “سفيتليتشنايا”

أخبارليبيا24

شارك 42 متطوعا في البحث عن الممثلة الروسية المعروفة، سفيتلانا سفيتليتشنايا. بعدما فقدت في موسكو في 21 أكتوبر الجاري نتيجة إصابتها بمرض الخرف.

وتطوع أعضاء من منظمة «ليزا أليرت» الخيرية للبحث والإنقاذ لإيجادها في 3 دوائر في موسكو حيث قطعوا مسافة 30 كيلومترا بحثا عنها.

ولحسن الحظ لم تمر أيام بسيطة حتي عثر رجال شرطة موسكو، أمس الثلاثاء سفيتليتشنايا. التي تشارك الآن في تصوير برنامج تلفزيوني وهي في أمان وبصحة جيدة.

وتولي رئيس لجنة التحقيق لعموم روسيا، ألكسندر باستريكين، متابعة كل الأمور المتعلقة بفقدان الممثلة البالغة من العمر 81 عاما والمصابة بمرض الخرف.

يذكر أن سفيتلانا سفيتليتشنايا. ولدت في مدينة لينيناكان ، أرمينيا الاشتراكية السوفياتية. في 15 مايو 1940، ومن أبرز أفلامها الذراع الماسية (1968)، المغامرات الجديدة للمراوغين المنتقمون (1968)، الأب سرجيوس (1978)، يوم الغضب (1985)، الفتاة والموت (2012).