“1401” سيدة ليبية متزوجات من أجانب ويعانون مشاكل مع الدولة

أخبار ليبيا 24 – خاص

قالت نائب رئيس جمعية “المغتربات في الوطن” بطبرق رجعة الهنيد إن آخر تعداد للفتيات الليبيات المتزوجات من أجانب بلغ “1401”.

وأوضحت الهنيد لـ”أخبارليبيا24″ أن هذا العدد من السجل المدني في طبرق منذ نهاية العام الماضي.

وأشارت إلى أن نسبة كبيرة منهن متزوجات من مصريين والبقية من السوريين والسودانيين وعدد قليل من الجزائر والعراق وتركيا وفلسطين.

وتابعت “هناك مشكلة كبيرة في الرقم الوطني، والأرقام يسبقها حرف (F) باللاتيني لا يسمن ولا يغني من جوع”.

وأوضحت أنه لايمكن استخراج جواز سفر لأن الرقم الوطني الممنوح لنا لايخرج بمنظومة المنافذ، ولا في أقسام الجوازات .

وذكر الهنيد أن العلاج في قطاع الصحة بمقابل والدراسة لأبنائنا بها عراقيل لاتعد ولاتحصى .

وأشارت إلى أنه في حالة وفاة الأم الأبناء لا يرثون من الأم، إضافة إلى أن الأبناء عندما يتخرجون من الجامعات لايتعينون.

وتابعت أن بنات الأم المتزوجة من الأجنبي الراغبات في الزواج يواجهن مشاكل لاتعد ولاتحصى.

وطالبت الهنيد بفتح مكتب للجوازات للأزواج المصريين المتزوجين من ليبيات، ولايمكن لنا أداء مناسك العمرة أو الحج لأننا مصنفين من الأجانب .

ولفتت إلى أنه في بداية الأمر تم منعنا من التطعيم ضد كورونا والآن سمح لنا بعد حدوث ضجة كبيرة .

وقال إنه سيكون لدينا لقاء مرتقب مع رئيس مجلس الوزراء عبدالحميد الدبيبة لشرح مشاكلنا وإيجاد حلول لها .