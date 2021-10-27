مصرع ضابطتان في حادث مروري بمنطقة الشويرف .. والسبب ؟

أخبار ليبيا 24 – خبر

لقيت مقدم عائشة عبدالوهاب ورائد فتحية حسن التابعتين لمديرية أمن مرزق مصرعهما في حادث مروري بمنطقة الشويرف أثناء عودتهما من العاصمة طرابلس.

وقالت مصادر محلية إن الفقيدتين كانتا في طرابلس لتلقي دورة تدريبية في تأمين العملية الانتخابية المزعم عقدها في ديسمبر .

وأوضحت المصادر، لأخبار ليبيا 24، اليوم الثلاثاء، أن الفقيدتين من منتسبات وزارة الداخلية .

ونعى المجلس الاجتماعي مرزق الفقيدتين، معبراً عن خالص العزاء والمواساة الى عائلتي الفقيدين وزميلاتها بوزارة الداخلية.

سائلين الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنهما فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.