مسلّحون يقتحمون مقر وزارة الشباب والرياضة بطرابلس

أخبار ليبيا 24 – خاص

اقتحم مسلّحون مقر وزارة الشباب والرياضة، اليوم الأربعاء، بمدينة طرابلس، وتم إخلاء الموظفين والعاملين بالمقر، وعبث المقتحمون بمكاتب ومعدات الوزارة.

وأدان وزير الرياضة، عبدالشفيع الجويفي، ماقام به المسلحون لاقتحام مقر الوزارة أثناء ساعات الدوام واعتدائهم على العاملين المتواجدين وترويعهم .

وطالب الجويفي – على حسابه الشخص بفيسبوك – وزارة الداخلية بفتح تحقيق في الحادثة وملاحقة مرتكبيها .

ولم يذكر الوزير أسباب الاقتحام ولا حتى أسبابه، ولم يفصح عن اختطاف أحد من الوزارة أو وقع أضرار بشرية أو مادية .

ومن جهته، استنكر الناطق باسم الوزارة ربيع خليفة ماقامت به المسلحون باقتحام مقر الوزارة، والاعتداء الذي طال العاملين المتواجدين وترويعهم.

ودعا الداخلية بفتح تحقيق في الحادثة وملاحقة مرتكبيها وتحمل المسؤولية لأن التهديد لم يكن بالسلاح فقط بل بأشد العبارات العنصرية والجهوية.

وعبر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أنّ المواطنين استقبلوا هذه الأنباء بالاستياء، كما لم تقع إصابات بشرية خلال الاقتحام، ولم يسرق شيء من مقر الوزارة.

وكان وكيل وزارة الشباب لشؤون البرامج والأنشطة قد تعرض لحادثة اختطاف وتعنيف من قبل مجموعة مجهولة، وفق ما أعلنته الوزارة.

وقالت الوزارة، إن “أحمد أبوبكر ميلاد” اختطف من أمام منزله وتعرض للتعنيف، مما سبب له في ضرر جسدي ومعنوي .

واستنكرت الوزارة بأشدّ العبارات ما تعرض له الوكيل، معربة عن رفضها التام لمثل هذه “الأفعال والتي تجرمها القوانين المحلية والدولية”.