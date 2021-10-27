مجلس الأمن يدرج مدير سجن النصر على قائمة العقوبات

أخبار ليبيا 24

أعلنت الولايات المتحدة تجميد أصول وتجريم أي معاملات مع مدير سجن النصر للاحتجاز في مدينة الزاوية أسامة الكوني.

وبين وزير الخارجية أنطوني بلينكين، أن هذا الإجراء جاء لدوره في أعمال تمثل انتهاكات لحقوق الإنسان في ليبيا، منها الاتجار بالبشر.

وقال بلينكين، وفقا لتصريحات صحفية، إن الكوني ارتكب انتهاكات مروعة ضد المهاجرين الأفارقة، بما في ذلك القتل والعنف الجنسي.

ولفت إلى أن هذا الإجراء يعزز المساءلة ويكشف الاستغلال والعنف ضد المهاجرين، الذين يعبرون ليبيا سعياً وراء حياة أفضل.

ودعا بلينكين، حكومة الوحدة إلى اتخاذ إجراءات ضد الكوني، مشيراً إلى أن هذا الإجراء جاء بعد إجراءات مماثلة من قبل لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي.

وشدد وزير الخارجية على جميع الدول إلى حظر عبور الكوني عبرها، وتجميد أي أموال في أراضيها .

وبحسب المجلس فإن الأخير متهم بالتعامل مع محمد كشلاف وعبد الرحمن الميلاد المدرجين في قائمة العقوبات، ومرتبطين بأنشطة الاتجار .