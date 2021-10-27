قسم العزل طبرق يكشف عن حالات الوفاة خلال ثلاثة أيام

أخبارليبيا24- خاص

ذكر مصدر مسؤول في قسم العزل بمركز طبرق الطبي أمس الثلاثاء أن القسم سجل خلال الثلاثة الأيام الماضية وفاة 5 حالات.

وأضاف المصدر في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ أنه يوجد في قسم العزل على التنفس الصناعي عدد 14 حالة حرجة.

وأوضح المسؤول أن هناك ازدياد واضح لحالات الإصابة بوباء كورونا في طبرق بعد انخفاضها الأسابيع الماضية.

وعزا المصدر المسؤول هذا الارتفاع إلى المناسبات الاجتماعية وعدم التزام المواطنين بالخطوات الاحترازية.

وذكر أنه يوجد عدد 12 حالة على الأكسجين العادي ونتوقع تحويل حالتان إلى التنفس الصناعي وهنالك عدد كبير في الحجر المنزلي.

ولفت المسؤول إلى أن لديهم نقص شديد في أدوية علاج كورونا نأمل من المسؤولين توفيرها بأسرع وقت. أما الأكسجين متوفر وننتظر وصول شحنة من مصر الأيام القادمة.

وجدد مطالبته المواطنين لتلقي التطعيم ضد كورونا والابتعاد عن المناسبات الاجتماعية بكل أنواعها.