ضبط مطلوب في قضية قتل منذ 2016 في بنغازي

أخبارليبيا24

كشفت مديرية أمن بنغازي أن قسم التحريات العامة بالمديرية تمكن من ضبط شخص مطلوب على ذمة قضية قتل مُنذ 2016.

وأضافت المديرية أن عملية القبض تمت في إطار مواصلة الحملات الأمنية لضبط المطلوبين والقائم عليها قسم التحريات العامة.

وأشارت المديرية إلى أن ضبط الشخص المطلوب ويدعى أ.م.م من مواليد 1982جاء بعد ورود معلومات تفيد بمكان تواجده.

وأوضحت مديرية الأمن أنه تم تكليف أعضاء التحريات بالانتقال لمكان وجوده وبإعداد كمين محكم تم ضبطه والانتقال به إلى القسم.

وبينت مديرية أمن بنغازي أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإحالة إلى النيابة العامة.