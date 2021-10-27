ضبط مطلوب في قضية قتل منذ 2016 في بنغازي

27 أكتوبر، 2021 2:14 م
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متهم في قضية قتل
متهم في قضية قتل

أخبارليبيا24

كشفت مديرية أمن بنغازي أن قسم التحريات العامة بالمديرية تمكن من ضبط شخص مطلوب على ذمة قضية قتل مُنذ 2016.

وأضافت المديرية أن عملية القبض تمت في إطار مواصلة الحملات الأمنية لضبط المطلوبين والقائم عليها قسم التحريات العامة.

وأشارت المديرية إلى أن ضبط الشخص المطلوب ويدعى أ.م.م من مواليد 1982جاء بعد ورود معلومات تفيد بمكان تواجده.

وأوضحت مديرية الأمن أنه تم تكليف أعضاء التحريات بالانتقال لمكان وجوده وبإعداد كمين محكم تم ضبطه والانتقال به إلى القسم.

وبينت مديرية أمن بنغازي أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإحالة إلى النيابة العامة.

27 أكتوبر، 2021 2:14 م
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