القيب: سيتم صرف رواتب كل أعضاء هيئات التدريس

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قال وزير التعليم العالي عمران القيب خلال تصريحات صحافية الثلاثاء إن شهر أكتوبر الجاري سيشهد صرف كل رواتب أعضاء هيئات التدريس .

وأكد القيب أن الوزارة إنتهت من تسوية أوضاع نحو 25 ألف عضو هيئة تدريس وأن الجميع سيتقاضى رابته كما فالسابق.

وأوضح القيب أن عقود التعاون بالجامعات عشوائية ووضعت على الدولة إلتزامات مالية كبير وأنه لابد من إيقاف التعاون بها.

وأشار القيب لوقوفه إلى جانب أعضاء هيئة التدريس في إعتصامهم مؤكدا على ضرورة عودتهم للعمل بعد نزول الرواتب.