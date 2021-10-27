سيارة صينية طائرة بحلول عام 2024

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قالت شركة “إتش تي إيرو” لصانعة السيارات الكهربائية الصينية “إكس بانج” إنها تعتزم إطلاق سيارة طائرة بحلول عام 2024.

وأكدت الشركة لوكالة سبوتنك الروسية أنها تدرس خطة حاليا بهذا الشأن مشيرة إلى أنها قد تصبح حقيقة في الأسواق قريبا.

وأوضحت الشركة أنها تخطط لطرح السيارة الجديدة للاستخدام التجاري بحلول عام 2024 وأنها يمكن أن تغير التصميم النهائي .

وأشارت إلى أن السيارة ستتميز بتصميم خفيف الوزن وهيكل به أجزاء قابلة للطي ما يسمح لها بالسير على الطرق ومن ثم التحليق بمجرد إنفتاح الجناحين المروحيين.

ونوهت الشركة إلى أنها تمكنت من جمع 500 مليون دولار لتمويل المشروع الأسبوع الماضى.

ولفتت إلى أن سيارتها المستقبلية ستحتوي على العديد من ميزات السلامة بما في ذلك المظلات.