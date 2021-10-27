ديربي شحات وديربي مصراتة في الجولة الأولى للدوري الليبي

أخبار ليبيا 24_خاص

ستشهد الجولة الأولى من الدوري الليبي عدد من المباريات القويه ابرزها مواجهة شباب الجيل ومنافسه الصداقة في دربي مدينة شحات.

ويلتقي خليج سرت ضيفه الاهلي بنغازي و يستضف دارنس نظيرة النصر و يقابل الهلال منافسه التعاون ويحل الاخضر ضيفا على التحدي.

المجموعة الثانيه سيكون بطل الدوري الإتحاد على موعد مع ابوسليم بينما يلتقي الأهلي طرابلس جاره الشط .

كما يحل الأولمبي ضيفا على المحلة.

وسيواجه السويحلي في اقوى مباريات الجولة الأولى جاره الإتحاد المصراتي في ديربي مدينة مصراتة ويقابل الخمس منافسة المدينة .

وبحسب القرعة سيكون موعد ديربي العاصمة الذي سيجمع الإتحاد والأهلي طرابلس في الجولة الثانية من المسابقة.

بينما سيكون ديربي بنغازي الذي يجمع الاهلي بنغازي والنصر في الجولة الاخيرة من الذهاب .

وكانت قرعة الدوري الليبي الممتاز قد سحبت اليوم الثلاثاء بالعاصمة طرابلس بحضور رئيس وأعضاءالإتحاد الليبي ومندوبي أندية الدوري الممتاز .