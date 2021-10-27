ديربي شحات وديربي مصراتة في الجولة الأولى للدوري الليبي

27 أكتوبر، 2021 12:31 ص
11

أخبار ليبيا 24_خاص

ستشهد الجولة الأولى من الدوري الليبي عدد من المباريات القويه ابرزها مواجهة شباب الجيل ومنافسه الصداقة في دربي مدينة شحات.

ويلتقي خليج سرت ضيفه الاهلي بنغازي و يستضف دارنس نظيرة النصر و يقابل الهلال منافسه التعاون ويحل الاخضر ضيفا على التحدي.

المجموعة الثانيه سيكون بطل الدوري الإتحاد على موعد مع ابوسليم بينما يلتقي الأهلي طرابلس جاره الشط .

كما يحل الأولمبي ضيفا على المحلة.

وسيواجه السويحلي في اقوى مباريات الجولة الأولى جاره الإتحاد المصراتي في ديربي مدينة مصراتة ويقابل الخمس منافسة المدينة .

وبحسب القرعة سيكون موعد ديربي العاصمة الذي سيجمع الإتحاد والأهلي طرابلس في الجولة الثانية من المسابقة.

بينما سيكون ديربي بنغازي الذي يجمع الاهلي بنغازي والنصر في الجولة الاخيرة من الذهاب .

وكانت قرعة الدوري الليبي الممتاز قد سحبت اليوم الثلاثاء بالعاصمة طرابلس بحضور رئيس وأعضاءالإتحاد الليبي ومندوبي أندية الدوري الممتاز .

الوسوم
27 أكتوبر، 2021 12:31 ص
11

مقالات ذات صلة

الدبيبة: برقة تحصلت على أكثر 80 مليون للمشروعات

27 أكتوبر، 2021 2:05 ص

القيب: سيتم صرف رواتب كل أعضاء هيئات التدريس

27 أكتوبر، 2021 12:57 ص

الهوني يبدأ تدريباته بشكل منفرد

27 أكتوبر، 2021 12:42 ص

إشتباكات مسلحة في جزيرة الفرناج بطرابلس

26 أكتوبر، 2021 11:45 م
زر الذهاب إلى الأعلى