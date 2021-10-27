خسائر كبيرة في إنتاج النفط الليبي

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أعلنت، مؤسسة النفط، الأربعاء، عن خسائر كبيرة في إنتاج النفط من خام السدرة بنحو 72 بالمائة من الطاقة المتاحة يوميا.

وأرجعت المؤسسة، السبب إلى حدوث تسرب كبير في خط الأنابيب 30 بوصة من الظهرة إلى السدرة (نقطة كم: 37 كم).

وقال، رئيس المؤسسة، مصطفى صنع الله، إن التسرب تسبب في فقدان نحو 208 ألف برميل يوميا من الطاقة المتاحة، وهي 285 ألف برميل يوميا.

وأضاف، “نتوقع أن يستمر الانخفاض لمدة عشرة أيام، مما يفقد الخزانة العامة نحو 177 مليون دولار، بحيث يتجاوز اجمالي الفاقد منذ بداية العام المليار دولار”.

وقال صنع الله، “إننا نحتاج إلى تخصيص ميزانيات بصورة عاجلة لإعادة بناء البنية التحتية المتهالكة”.

وأكد، أن “السبيل الوحيد للمحافظة على استمرار الإنتاج الحالي هو تسييل الميزانيات في مواعيدها المقررة”.

وقال، “بالرغم من إيضاح الموقف بكافة أبعاده وتداعياته على الإنتاج والإيرادات لم نستلم درهما واحد”.

وأوضح صنع الله، “أن التسرب الكبير في خط الأنابيب 30 بوصة من الظهرة إلى السدرة حدث لوجود هبوط مفاجئ في الضغوط”، لافتًا إلى أن ذلك يعني أن التمزق كبير.

وقال، “أعطيت التعليمات لإغلاق خط الأنابيب، حتى نجري التقييم المناسب وننجر أعمال الصيانة الطارئة”.

وأضاف، “نعول على الحكومة لإعطائنا الأولوية لبناء البنية التحتية المتهالكة وسداد المديونية المتراكمة منذ أعوام عوضا عن تأجيل تسييلها”.

وقال صنع الله، “إن تقليص الميزانيات أو تأجيلها سبب خسائر جسيمة وأن الحفاظ على مقدرات البلاد النفطية أولويه مطلقة”.

وأكد، أن فرق العمل بالشركات المشغلة تعمل ليل نهار للحد من استمرار التسريبات.

وقال صنع الله، “إن المؤسسة الوطنية للنفط ستستمر في القيام بدورها الفني وغير السياسي دون كلل أو ملل وستعمل بروح الفريق الواحد مع كافة دوائر اتخاذ القرار في البلاد”.