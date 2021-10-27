بوقعيقيص تؤكد على ضرورة أن تكون بنغازي مقرا لمجلس النواب المقبل

أخبار ليبيا 24

أكدت عضو اللجنة القانونية في ملتقى الحوار السياسي، آمال بوقعيقيص، على ضرورة أن تكون بنغازي مقرا لمجلس النواب المقبل.

ورفضت بوقعيقيص، في بيان عبر صفحتها بـ فيسبوك، طرح أي بدائل أخرى لمقر المجلس.

وقالت بوقعيقيص، “في بنغازي منذ عامين أو أكثر وبمناسبة حفل افتتاح مقر الحكومة المؤقتة الجديد سلم عبدالله الثني، بصفته رئيس الوزراء آنذاك، إلى رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح، قرار تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة لتكون مقر مجلس النواب في المدينة”.

وأضافت عضو ملتقى الحوار، أنه منذ ذلك التاريخ لم أسمع عن الشروع في بناء هذا المقر، ولا حتى التلميح لذلك”.

وقالت بوقعيقيص متسائلة، “هل فاتني شيء أم أن وراء الأكمة ما ورائها؟”.