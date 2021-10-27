بماذا وعد محمد حماقي جمهوره؟

أخبار ليبيا 24

تواصل الفنان، محمد حماقي، مع جمهوره، بشأن ألبومه الجديد “يا فاتني” الذي حقق شعبية كبيرة، منذ طرحه خلال الفترة الأخيرة.

وفي بث مباشر عبر حسابه الشخصي على “إنستغرام” للرد على تساؤلات الجمهور، فسَّر حماقي، أسباب تأخره في إصدار ألبوماته.

وقال، “أتأخر في الألبومات لأن أي ألبوم جديد يعني موسيقا جديدة، والموسيقا الجديدة لابد أن تأخذ وقتا للتحضير والتفكير”.

وأضاف حماقي، “بعدها يتم تقييم الألبوم بناء على رغبة الجماهير، بحيث نرى الإيجابيات والسلبيات ليتم معالجتها”.

وأكد الفنان المصري “أن تفشي كورونا أثر بشكل كبير على الساحة الفنية”.

وقال إنه بدأ العمل في ألبوم “يا فانتي” منذ أكتر من عامين، متابعاً: “أغنية زيها مين، وأغنية يا ناسيني، ومتعودناش كانت أغاني معي قبل ذلك، وكانت أول الأغاني اللي بدأت فيها”.

وتابع، عندما نزل الألبوم الأخير، كان هناك دراما بشكل أعلى، وعندما نزلت الأغاني حدث توازن في الألبوم:، وأكد أن هناك من ظلمه وقالوا إن الألبوم كله دراما”.

مضيفاُ أنه لا يهتم بتأخير الوقت في إصدار الألبوم، لأنه يهتم بجودة الأغاني والكواليتي.

ورد حماقي على أحد التساؤلات التي جاءت له من متابعيه حول إذا كان هناك مشاركة له في أحد الأعمال السينمائية قائلاً، “هناك فيلم سينمائي قريب”.