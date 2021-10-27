الدبيبة: برقة تحصلت على أكثر من 80 مليون للمشروعات

أخبار ليبيا 24 _ متابعات

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الثلاثاء كلمة لأهالي برقه شرح فيها ما تحصلت عليه من الحقوق التي منحتها الحكومة.

وقال الدبيبة في كلمته من طرابلس أن الحكومة تم إختيارها من كل مناطق ليبيا بتوزيع جغرافي عادل والصراع ليس جهويا بين منطقة وأخرى.

وأوضح الدبيبة مراعاة الحكومة لكثافة المدن واصفا طرابلس بأنها “وش الطبيخ” مؤكدا وجود 28 سفيرا تم اختيارهم بتوزيع جغرافي عادل .

وتابع الدبيبة أن 75% من المؤسسات النفطية يديرها مدراء من المنطقة الشرقية.

وأكد أن الإختيارات للمناصب تكون وفقا للمؤهلات والقدرة على إدارة الشركات ولا يهم أن تكون من الشرق أو الغرب

ولفت إلى أن 45% من مشروعات جهاز المواصلات تحصلت عليها المنطقة الشرقية.

وأشار الدبيبة أنه تم تخصيص 80 مليون و500 ألف دينار لاستكمال مشروعات الحكومة المؤقتة السابقة في المنطقة الشرقية.

منوها إلى تخصيص 300 مليون دينار لمشروعات الإسكان بطبرق.