الهلال يكتسح الوحدة بنغازي بسداسية
أخبار ليبيا 24 – رياضة
اكتسح فريق الهلال فريق الوحدة بنغازي بسداسية مقابل هدف في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين على ملعب شهداء بنينا .
وتقدم الهلال في الشوط الأول بأربعة أهداف جاءت عبر “باكايوكو” هدفين، و”علي الشريف”، و”بيتيغي”، وانتهى الشوط بأربعة أهداف دون مقابل .
وأضاف “الهيلاهوبا” هدفين بالشوط الثاني بأقدام “باكايوكو” و”عبد السلام الفيتوري” .
وهذه المباراة هي الودية الثانية للهلال حيث بدأ ودياته بخسارة أمام النجوم بهدف مقابل اثنين .
ويشرف على تدريبات الهلال المدرب التونسي طارق ثابت ويساعده مواطنه أكرم الهمامي، ويشرف على الجانب البدني المعد “محمد العريبي” .