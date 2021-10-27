الهلال يكتسح الوحدة بنغازي بسداسية

27 أكتوبر، 2021 8:08 م
7
الهلال يكتسح الوحدة
الهلال يكتسح الوحدة

أخبار ليبيا 24 – رياضة

اكتسح فريق الهلال فريق الوحدة بنغازي بسداسية مقابل هدف في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين على ملعب شهداء بنينا .

وتقدم الهلال في الشوط الأول بأربعة أهداف جاءت عبر “باكايوكو” هدفين، و”علي الشريف”، و”بيتيغي”، وانتهى الشوط بأربعة أهداف دون مقابل .

وأضاف “الهيلاهوبا” هدفين بالشوط الثاني بأقدام “باكايوكو” و”عبد السلام الفيتوري” .

وهذه المباراة هي الودية الثانية للهلال حيث بدأ ودياته بخسارة أمام النجوم بهدف مقابل اثنين .

ويشرف على تدريبات الهلال المدرب التونسي طارق ثابت ويساعده مواطنه أكرم الهمامي، ويشرف على الجانب البدني المعد “محمد العريبي” .

27 أكتوبر، 2021 8:08 م
7

مقالات ذات صلة

طه ياسين الخنيسي

الاتحاد يخطط لخطف هداف الترجي التونسي

27 أكتوبر، 2021 4:00 م

الهوني يبدأ تدريباته بشكل منفرد

27 أكتوبر، 2021 12:42 ص

ديربي شحات وديربي مصراتة في الجولة الأولى للدوري الليبي

27 أكتوبر، 2021 12:31 ص
انطلاق بطولة الخريف للكرة الحديدية في هون

انطلاق بطولة الكرة الحديدية في هون

26 أكتوبر، 2021 9:41 م
زر الذهاب إلى الأعلى