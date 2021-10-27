النقاصة : لا يوجد وقت محدد لخروج المرتزقة

أخبار ليبيا 24

قال عضو اللجنة العسكرية المشتركة مختار النقاصة، إن اللجنة لم تحسم الموعد النهائي لبدء انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.

وأضاف أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد توقيت محدد لبدء تنفيذ خطة السحب، مؤكدا أن آلية التنفيذ لم تتخذ بعد.

وتابع سيعقد اجتماع لكل الأطراف ذات الصلة بهذا الموضوع، لوضع الآليات المتناغمة مع الخطة التي نصت على خروج متوازن للمقاتلين.

وأشار إلى أن المراقبين الأمميين الذين وصلوا إلى ليبيا هم مدنيون سيعملون بإشراف اللجنة العسكرية المشتركة.

وكان عضو اللجنة اللواء الفيتوري غريبيل قال إن المجموعة الأولى من فريق المراقبين الدوليين المدنيين وصلوا إلى طرابلس .

وأكد غريبيل في تصريح لأخبار ليبيا 24 أنه لم يتم ابلاغنا كتابياً أو رسمياً بذلك بعد.

وأوضح أن فريق المراقبين الدوليين الكلي يتكون من 30 مراقب وفقاً لاتفاق جنيف، والمجموعة الأولى التي وصلت عشرة أفراد، ولم نتقابل معهم بعد.

وأضاف غريبيل، أن المراقبين الدوليين سيعلمون مع المراقبيين المحليين تحت إشراف اللجنة العسكرية المشتركة .

وأشار إلى أن سيكون هناك تواصل مع عدة دول أفريقية لديها مرتزقة يعملون من أطراف النزاع في ليبيا، خلال الفترة القريبة القادمة.

وأعلنت روزماري ديكارلو، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، الجمعة عن وصول المجموعة الأولى من المراقبين إلى ليبيا لمراقبة وقف إطلاق النار.