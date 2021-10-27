المنفي يبحث ملفي الانتخابات وخروج المرتزقة مع كوبيتش

27 أكتوبر، 2021 6:18 م
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المنفي - كوبيتش
المنفي - كوبيتش

أخبار ليبيا 24  – خبر 

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، برئيس البعثة الأممية لدى ليبيا، يان كوبيش”، لبحث آخر تطورات المشهد السياسي في ليبيا.

وخلال اللقاء ناقش الطرفان الاستعداد للمؤتمر الدولي بشأن ليبيا، الذي سينعقد بالعاصمة باريس على مستوى رؤساء دول العالم والحكومات.

وسيعقد المؤتمر خلال شهر نوفمبر القادم، ويبحث خطوات إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.

وتطرق اللقاء إلى ما حققته اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، من خلال العمل على تنفيذ الخطة التي أقرتها في اجتماعها الأخير بجنيف.

 وأكد المنفي خلال اللقاء، على ضرورة تظافر الجهود الدولية من أجل عبور المرحلة الراهنة، بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن.

 من جهته أكد كوبيتش، التزام الأمم المتحدة بالعمل على الوصول إلى الاستقرار والسلام في ليبيا، من خلال تحقيق كل استحقاقات المرحلة، لتنعم بالازدهار والتنمية.

 

27 أكتوبر، 2021 6:18 م
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