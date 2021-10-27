المشري لرؤساء البلديات: لا نرفض الانتخابات ونعترض على القوانين المشري يصر على أن يضع هو قوانين الانتخابات بما يتوافق مع مشروع الإخوان الإرهابيين

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زعم رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، أن مجلسه لا يفرض إجراء الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر 2021 المقبل .

وأكد المشري أنه وباقي أفراد مجلس الدولة يرفضون قوانين الانتخابات التي أصدرها مجلس النواب.

جاء ذلك خلال كلمة له الأربعاء مع عمداء البلديات، لمناقشة سبل دعم العملية الانتخابية على أساسات قانونية ودستورية سليمة .

وقال إنهم تقدموا بطعن للدائرة الدستورية في عدم صحة قانون انتخاب البرلمان وانتخاب الرئيس.

ويزعم أن من حق مجلسه المشاركة في إعداد قوانين الانتخابات، متناسيا أنه وفق الاتفاق السياسي فإن مهمة مجلسه استشارية.

إلا أن المشري يصر على أن يضع هو قوانين الانتخابات بما يتوافق مع مشروع الإخوان الإرهابيين.

وادعى أن المستشار عقيلة صالح، يريد أن يبقى في منصبه بشكل ولا يريد انتخابات لذلك صمم قوانين باطلة .

وقال رئيس ما يسمى بمجلس الدولة، الإخواني خالد المشري “لا نرفض الانتخابات لكن نرفض انتخابات بقوانين عقيلة صالح”.

وكشف المشري، في وقتًا سابق، عن موقفه وموقف تيار الإسلام السياسي، من الانتخابات القادمة من حيث المرشحين والضمانات بقبول النتائج.

وتحدث في حوارية عبر تطبيق “كلوب هاوس” ، عن الأزمة الليبية في ظلّ المتغيرات الدولية والإقليمية.

وقال إنه لا يمكن لتيار الثورة قبول النتائج الانتخابية في حال فوز “حفتر” في الانتخابات.

وأضاف بكل صراحة ودون تردد، فإنه ومن معه سيمنعون حدوث ذلك بالقوة؛ زاعمًا أن الديمقراطية لا تسمح بوجود مجرمين.

وقال “المشري” إن عددًا كبيرًا من الليبيين تعود أصولهم إلى العثمانيين، وهذا كلام وضع في سياق تبرير التدخل العسكري التركي.