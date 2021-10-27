الحقوق لا تطلب بالبلطجة.. الشاردة: لا يحق لأحد إيقاف دراسة الطلبة الجامعيين

أخبار ليبيا 24

نشر المقدم الإخباري والمحاور السياسي، مالك الشاردة، منشوراً بخصوص تلويح النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي بالسنة البيضاء، في حال عدم وجود استجابة حكومية للاعتصام.

و كتب الشاردة، “أن من حق النقابة بالمطالبة، و لكن ليس بالطريقة التي وصفها بالبلطجة”.

مؤكدا أنها ستؤثّر سلباً على الطالب الذي لا تقل معاناته مع معاناة الأستاذ.

كما انتقد الشاردة بعض الأساتذة، و أسلوب تدريسهم و ضياع وقت محاضراتهم في الحديث عن أمجادهم خلال دراستهم بالخارج، و استثنى البعض.

و تلقّى الشاردة بعض الانتقادات عن منشوره، ورد فيه على الجميع، بأنّه استثنى بجملة “مع احترامي للنظاف”.

و أكد على المطالبة بالحقوق، لا تكون صحيحة عندما تضر أو تسلب حقوق الطلبة.

يذكر أن النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي قد لوّحت بأن تمضي هذه السنة كسنة بيضاء، أي سنة بدون دراسة، و ذلك يؤثر سلباً على الطلبة المتأخرين من الأساس.