الاتحاد يخطط لخطف هداف الترجي التونسي

الاتحاد يخطط لخطف هداف الترجي التونسي

27 أكتوبر، 2021 4:00 م
7
طه ياسين الخنيسي
طه ياسين الخنيسي

أخبارليبيا24

بات هدّاف الترجي والمنتخب التونسي طه ياسين الخنيسي وجهة محبّذة لمسيري نادي الاتحاد.

وأكدت وسائل إعلام تونسية أن مسيري الاتحاد استغلوا وجودهم في تونس عند ملاقاة الترجي لجسّ نبض اللاعب، وتم تقديم عرض مغر للخنيسي.

وبحسب ذات المصادر فإن اللاعب سيحدد وجهته قريبا حيث سيكون مؤهلا للتوقيع قانونيا للالتحاق بفريقه الجديد في تاريخ 19 نوفمبر.

وذكرت المصادر أن الخنيسي متحمس للمشروع الرياضي للاتحاد الذي سيخوض الدور التمهيدي لبلوغ دور المجموعات في كأس الكنفدرالية.

وأفادت أن الاتحاد يعول على الخبرة القارية لمهاجم الترجي والصفاقسي سابقا.

27 أكتوبر، 2021 4:00 م
7

مقالات ذات صلة

الهوني يبدأ تدريباته بشكل منفرد

27 أكتوبر، 2021 12:42 ص

ديربي شحات وديربي مصراتة في الجولة الأولى للدوري الليبي

27 أكتوبر، 2021 12:31 ص
انطلاق بطولة الخريف للكرة الحديدية في هون

انطلاق بطولة الكرة الحديدية في هون

26 أكتوبر، 2021 9:41 م
نادي الأهلي طرابلس

تعرف على منافسي الاتحاد والأهلي طرابلس في الكونفدرالية

26 أكتوبر، 2021 8:40 م
زر الذهاب إلى الأعلى