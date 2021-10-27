الاتحاد يخطط لخطف هداف الترجي التونسي

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بات هدّاف الترجي والمنتخب التونسي طه ياسين الخنيسي وجهة محبّذة لمسيري نادي الاتحاد.

وأكدت وسائل إعلام تونسية أن مسيري الاتحاد استغلوا وجودهم في تونس عند ملاقاة الترجي لجسّ نبض اللاعب، وتم تقديم عرض مغر للخنيسي.

وبحسب ذات المصادر فإن اللاعب سيحدد وجهته قريبا حيث سيكون مؤهلا للتوقيع قانونيا للالتحاق بفريقه الجديد في تاريخ 19 نوفمبر.

وذكرت المصادر أن الخنيسي متحمس للمشروع الرياضي للاتحاد الذي سيخوض الدور التمهيدي لبلوغ دور المجموعات في كأس الكنفدرالية.

وأفادت أن الاتحاد يعول على الخبرة القارية لمهاجم الترجي والصفاقسي سابقا.