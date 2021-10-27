استطلاع | هل انضمت المنقوش للتحالف المعرقل للانتخابات؟

أخبار ليبيا 24 – استطلاع

في استطلاع للرأي أجرته أخبار ليبيا 24 بخصوص موقف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش من الانتخابات جاء كالآتي:

رواد التواصل الاجتماعي يشككون في نوايا نجلاء المنقوش حول إجراء الانتخابات. في رأيك هل انضمت المنقوش للتحالف المعرقل للانتخابات؟

– نعم

– لا

– غير مهتم

المشاركة في الاستطلاع..

موقع الوكالة على الفيسبوك : 177 مشاركة

موقع الوكالة على التويتر: 70 مشاركة

مجموع المشاركين في الاستطلاع 247 مشاركة

نتائج الاستطلاع

عدد المصوتين “نعم”: 149 مشارك بنسبة 43.19 %

عدد المصوتين “لا”: 23 مشارك بنسبة 19.42 %

عدد المصوتين ب”غير مهتم”: 24 مشارك بنسبة 8.99 %

يرى أغلب المشاركين في الاستطلاع أن وزيرة الخارجية المنقوش قد انحازت لعرقلة الانتخابات مع الفرق التي ليس لها مصلحة في إجراء الانتخابات .

آراء المصوتين ..

يقول سراج بوادغيم المنصوري “نعم.. وما حدث في طرابلس هو خير دليل ملتقى بدون بيان ومخرجات لأنهم يريدون تأجل الانتخابات و عدم طرد القوات الأجنبية من قواعد عسكرية ليبية وما خفي كان أعظم”

كما عبر Abdalhakem Altabeb “نتمنى ان لا تحرق مكتسباتها الشعبية وتستمر في اصطفاها لجانب جماهيرها بدعم إجراء الانتخابات في موعدها 2021/12/24 وان لا يتم الضحك عليها هي أيضا” .

خالد القبايلي أيضا قال: “الفلوس يغيرن النفوس قدامك مجلس النواب عمره الشرعي سنتين مددو لنفسهم 3 مرات لعند خشو السنه الثامنه و كان يلقو يقعدو 20 سنة اخرات و يوتو البرلمان لأولادهم “

جهاد محمد “لا احد من الموجودين في موقع السلطة حاليا من (النواب / الرئاسي / الحكومة / مجلس الدولة) جميعهم لا يرغبون في إجراء انتخابات ويسعون للتمديد بكل جهودهم” .

كما دافع Salem Daw عن المنقوش وقال: ” من المستحيل جدا أن معالى وزيرة الخارجية د.نجلاء المنقوش ان تكون سبب او احد اسباب عدم إجراء انتخابات البرلمانية والرئاسية المزمع اجرائها فى 24/12/2021 م بل هي الداعم الأساسي لإجراء هذه الانتخابات” .