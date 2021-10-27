استطلاع| كيف ترى صرف الدبيبة لـ 5 مليارات دينار كنفقات تسييرية لقطاعات وهيئات في أقل من ثلاثة أشهر؟

أخبارليبيا24- استطلاع

اتُهمت حكومة الوحدة الوطنية أكثر من مرة وفي مناسبات مختلفة باستنزاف المال العام والصرف بطريقة دون رقابة. مايتيح فرصة للنهب والاختلاس خصوصًا أنه لم يتم صرف الميزانية بعد للحكومة.

ويعتقد آخرون أن هذا الصرف أمر واجب على الحكومة لأنه يندرج من الواجبات المناط بهذه الحكومة القيام بها لتسيير أعمالها وحل الإشكاليات والمختنقات التي تواجه المواطنين وهو الجانب الذي نجحت الحكومة فيه، حسب قولهم.

ويظل وجود حكومة الوحدة الوطنية. مثار جدل بين معارض لها ولرئيسها. وأنها حكومة بدأت عملها بالرشى، وبين مؤيد لها ولكل ماتقوم به معتبرًا إنه إنجاز يحسب لها حتى وإن كان يسيرًا.

وأثير مؤخرًا خبرًا يفيد بأن الحكومة صرفت 5 مليارات دينار كنفقات تسييرية لقطاعات وهيئات في أقل من ثلاثة أشهر، وهو مبلغ كبير تم صرفه في وقت قصير، ما أثار الكثير من التساؤلات حوله.

ومن هذا المنطلق طرحنا على متابعي وكالتنا على مواقع التواصل الاجتماعي سؤالا. حول هذا الأمر هل يعتبر فسادًا ونهب للمال العام، أم يعتبر مصروفات لابد منها.

مصروفات لابد منها

وكانت البداية مع المهدي أبوبكر دبش الذي اختار أن هذا الصرف يندرج تحت بند مصروفات لابد منها.

وتبعه Ahmed Ha قائلا :”مصروفات لابد منها”، إلا أنه تابع :”وقرش واحد للمجرم حفتر لاااااااا”.

أما Salwa Zahe فترى أن صرف 5 مليارات في هذه المدة بأنه :”فساد ونهب للمال العام”.

ويقول عامر شر الطريق :”فيه فلوس خليه يصرف”، وتؤيده ميسم رغد :”خليه يصرف للشعب مش زي الاولين لرواحهم خنبه وبس.

تباين الردود

كذلك يقول Aeshh Ahmad :”للشعب خليه يصرف خير من عليه وعلى جماعة”.

ويؤكد إبراهيم محمد خير :”لابد من ذلك، أما Saleem Abd Alkader فيقول إنه :”غير مهتم”.

أحمد بن موسى يقول :”الدبيبة صرف وعرفتوهم وين، لكن اللي قبله وين ودروهم”، وخالد محمد يرى أنها :”مصروفات لابد منها”.

ويقول زياد المالطي :”عنده الأذن فيهم ونعرفوا وين ماشيات للمواطن صحتين”، وترى Fatam Alamen :”هما صرفوهم في السلاح ودمار البلد وهو صرفهم على الشعب تحية له”.

أما أبو محمد يقول :”ماشعرناش أنه مهتم بالقطاعات، هو مركز عالشباب والزاوج بس”.

ويقول أسد الصحراء :”الدبيبة قاعد يزور في المناطق ويرشي بفلوسه في زبانيته المواليين له بدل مايمشي يدير حلول جذرية لمشاكل “.

وتابع “:هذا راجل ماشي في طريق يبي يخلي الدولار بـ ١٠ جنيه باش يجيب المليارات متاعه ومتاع باقي أعضاء المافيا التركية لشراء آصول ثابته في ليبيا بالدولار”.

ويضيف :”الدبيبة يسعى لرفع سعر الدولار ويريد شراء موانئ ومطارات وفنادق بأبخس الآثمان بالدولار ويديرولها صيانة ويتم بيعها من جديد هذا هو مخطط القطط السمان”.

مركز عالزواج

أما أبو محمد يقول :”ماشعرناش أنه مهتم بالقطاعات، هو مركز عالشباب والزاوج بس”.

وترى أم حمودي أم حمودي أنها ليست مصروفات وتقول :”لا مش مصروفات ساد الفساد السنين اللي فاتن والشعب جعان هذا وين بدينا نعيشوا”.

ويعتقد يامن يامن أن مايقوم به الدبيية يسبب تضخمًا وقال :”غلا الأسعار والتضخم بدا في البلاد..الله لاتربحك يادبيبة”.

محمد بلقاسم يقول :”خلى يصرف المهم داخل البلاد ..ومش ع الحرب”، فيما يقول Ali Redwan :”ولا تعطوا السفهاء أموالكم”.

Ali Kikle يؤكد بالقول :”خل يصرف قداش سنه ف سنه وهما يخزنوا”.

فساد ونهب

ويرى مفتاح القبائلي بأنه فساد ونهب :”فساد ونهب المال العام .. ومخالف لكل اللوائح .. من مخصصات الطوارئ”.

وطلب أشرف الجراي ترك الدبيبة وشأنه وقال :”كان تركز شويه ع النواب وتسيب الدبيبة ….تولي أحسن واحد”.

محمد التومي يقول :”الدبيبة راجل المرحلة وخيركم ماتكلمتوا علي غيره مثل السراج وغيره وغيراه لكان شعب يخاف مايتحشم والله يعاونه الدبيبة وربي يعاونه ويستره”.