إنفوجرافيك| أهم تصريحات نائب رئيس الوزراء بشأن زيارة الحكومة لمدينة بنغازي

27 أكتوبر، 2021 1:15 ص
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أهم تصريحات نائب رئيس الوزراء بشأن زيارة الحكومة لمدينة بنغازي :

• تواصلنا مع اللجنة التي شكلها رئيس الحكومة وأبلغناهم بتأجيل زيارتهم إلى بنغازي

• هناك حالة من الغموض حول تشكيلة وفد اللجنة المكلفة بالتواصل معنا

• لدينا تحفظات بشأن وفد الحكومة المكلف بالتواصل معنا

• مطالبنا أعلناها في البيان الصادر في 10 أكتوبر الجاري

• لا علاقة لنا بتنظيم حراك بنينا في بنغازي

• حراك بنينا حراك شعبي أكد على مطالبنا ذاتها

27 أكتوبر، 2021 1:15 ص
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