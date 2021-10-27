إنفوجرافيك| أهم تصريحات نائب رئيس الوزراء بشأن زيارة الحكومة لمدينة بنغازي
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أهم تصريحات نائب رئيس الوزراء بشأن زيارة الحكومة لمدينة بنغازي :
• تواصلنا مع اللجنة التي شكلها رئيس الحكومة وأبلغناهم بتأجيل زيارتهم إلى بنغازي
• هناك حالة من الغموض حول تشكيلة وفد اللجنة المكلفة بالتواصل معنا
• لدينا تحفظات بشأن وفد الحكومة المكلف بالتواصل معنا
• مطالبنا أعلناها في البيان الصادر في 10 أكتوبر الجاري
• لا علاقة لنا بتنظيم حراك بنينا في بنغازي
• حراك بنينا حراك شعبي أكد على مطالبنا ذاتها