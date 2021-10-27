إنفوجرافيك| تعرف على ما قالته المنقوش بشأن خروج المرتزقة والقوات الأجنبية

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تعرف على ما جاء على لسان المنقوش في لقاء العرببة الحدث بخصوص خروج المرتزقة والقوات الأجنبية

متجنبة الحديث عن القوات الأجنبية صرحت وزيرة الخارجية بالتالي :

1- ليس بالضرورة أن يحدث خروج المرتزقة اليوم أو غداً…

2- المهم أن يكون هناك تطور بطئ افضل من لا تطور.

3- إصرارنا على خروج المرتزقة بالكامل قبل يفهم خطأ.

4- بهكذا نكون نضع العقبات لإجراء الانتخابات.

5- لا نستطيع أن نضع شرط الخروج الكامل..

6- لو تم الانسحاب بنسبة 15% او 20 % قبل الانتخابات سيكون ثقة بين المواطن الليبي والحكومة بأن هناك عمل في هذا الملف..

7- كاستفادة من تجربة أفغانستان الخروج الفوري بدون خطة واضحة وتوازن على الارض سيؤدي الى عواقب سلبية .