مركز الرقابة يفرج عن شحنة لقاح أسترازينيكا

أخبارليبيا24- خاص

أعلن مدير مكتب الإعلام بمركز الرقابة على الأدوية والأغذية محمد الزيات. الإفراج عن شحنة لقاح أسترازينيكا وصلت ليبيا عبر مطار معيتيقة.

وقال الزيات لـ”أخبارليبيا24″ اليوم الثلاثاء، إن الشحنة المفرج عنها تبلغ 144 ألف جرعة، خضعت للإجراءات المخبرية اللازمة بمعامل الرقابة الدوائية.

وأوضح مدير المكتب أنه تم إجراء التحليل الفيزيائي والكيميائي والجرثومي أظهرت نتائجه بأنه يطابق المواصفات ويسمح باستهلاكها بشرياً.

وأرجع الزيات، سبب تأخر الإفراج عن شحنة اللقاح الصيني سينوفارم المقدرة بـ 3 ملايين جرعة، لخضوع كل تشغيلة، منها للتحاليل على حدة للتأكد من سلامتها.