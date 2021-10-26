مركز الرقابة يفرج عن شحنة لقاح أسترازينيكا

26 أكتوبر، 2021 2:33 م
2
محمد الزيات
محمد الزيات

أخبارليبيا24- خاص

أعلن مدير مكتب الإعلام بمركز الرقابة على الأدوية والأغذية محمد الزيات. الإفراج عن شحنة لقاح أسترازينيكا وصلت ليبيا عبر مطار معيتيقة.

وقال الزيات لـ”أخبارليبيا24″ اليوم الثلاثاء، إن الشحنة المفرج عنها تبلغ 144 ألف جرعة، خضعت للإجراءات المخبرية اللازمة بمعامل الرقابة الدوائية.

وأوضح مدير المكتب أنه تم إجراء التحليل الفيزيائي والكيميائي والجرثومي أظهرت نتائجه بأنه يطابق المواصفات ويسمح باستهلاكها بشرياً.

وأرجع الزيات، سبب تأخر الإفراج عن شحنة اللقاح الصيني سينوفارم المقدرة بـ 3 ملايين جرعة، لخضوع كل تشغيلة، منها للتحاليل على حدة للتأكد من سلامتها.

26 أكتوبر، 2021 2:33 م
2

مقالات ذات صلة

جلسة مجلس النواب

النواب يفتتح جلسته بمناقشة قانون الجرائم الإلكترونية

26 أكتوبر، 2021 2:15 م
المفوضية العليا للانتخابات

السائح يبحث سبل التعاون لإنجاح الانتخابات القادمة في طبرق

26 أكتوبر، 2021 1:35 م
وزير التعليم موسي المقريف

المقريف يوجه بعدم التهاون مع حالات الغش في لجان الامتحانات

26 أكتوبر، 2021 1:08 م
منتخب ليبيا للملاكمة

سبب حرمان منتخب ليبيا للملاكمة من المشاركة في بطولة العالم

26 أكتوبر، 2021 11:40 ص
زر الذهاب إلى الأعلى