مذكرة تفاهم بين الخارجية ومؤسسة خبراء فرنسا

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وقعت إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية الثلاثاء بطرابلس مذكرة تفاهم مع مؤسسة خبراء فرنسا التابعة لوزارة الخارجية الفرنسية.

وأوضحت صفحة الوزارة على الفيسبوك أن المذكرة تهدف فتح أفاق للشراكة الفاعلة بما يخدم المصلحة الوطنية .

وأكدت الوزارة أن التعاون شمل مجالات التعليم والصحة والحوكمة والتنمية الاجتماعية.

ولفتت الوزارة إلى أن المذكرة ضمت في بنودها التعاون على تحسين بيئة الأعمال والتحول الرقمي وريادة الأعمال والابتكار .

ونوهت أن التوقيع تم بين مدير إدارة التعاون الدولي أحمد الديب والرئيس التنفيذي لمؤسسة خبراء فرنسا جيرمي بيليت .

يشار إلى أن مؤسسة خبراء فرنسا تعنى بالأنشطة الاقتصادية ودعم مشروعات القطاع الخاص والمشاريع الصغرى والمتوسطة.

الوزارة أكدت أن التوقيع يأتي تنفيذا لقرار وزيرة الخارجية والتعاون الدولي وقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيل لجنة تنظم عمل المنظمات الدولية الحكومية العاملة بليبيا.