صراع عربي شرس على لقب “أبطال إفريقيا”

اكتملت فرق دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، بعد تأهل الرباعي العربي: الوداد المغربي، والهلال السوداني، ووفاق سطيف وشباب بلوزداد الجزائريين، ليصل عدد الفرق العربية المتأهلة إلى الدور المقبل إلى 10 أندية.

وجاء تصنيف الفرق الـ 16 كالتالي:

التصنيف الأول: الأهلي، والترجي، والوداد، والرجاء.

التصنيف الثاني: الزمالك، وصن داونز، وحوريا الكيني، والنجم الساحلي.

التصنيف الثالث: الهلال، وشباب بلوزداد، وبترو أتليتكو الأنغولي، ووفاق سطيف.

التصنيف الرابع: المريخ، وساجرادا إسبيرانسا الأنغولي، جوانينغ جالاكسي البوتسواني، أمازولو الجنوب إفريقي.

ومن المنتظر أن تُسحب قرعة دور المجموعات لـ”أبطال إفريقيا” في نهاية ديسمبر أو بداية يناير المقبلين، على أن تبدأ المنافسات يوم 11 فبراير المقبل.

ويمهد هذا التصنيف للعديد من المباريات القوية بين الأندية العربية في هذا الدور، فربما نشهد تواجد الأهلي والزمالك المصريين بمجموعة واحدة، أو الهلال والمريخ، أو صراع تونسي خالص بين الترجي والنجم الساحلي.

وفي حالة لم تسفر القرعة عن تواجد بطلين من نفس البلد، سيكون الجمهور على موعد مع متابعة أكثر من قمة عربية ممتعة.

من جانبه، يقول الناقد الرياضي محمد طلبة إن الفرق العربية فرضت سيطرتها بقوة على “أبطال إفريقيا” خلال السنوات الأخيرة، ومن المتوقع أن يتكرر الأمر خلال النسخة الحالية من البطولة الإفريقية.

ويضيف طلبة: “خلال آخر 12 نسخة من البطولة، فازت الأندية العربية بـ9 ألقاب، كما شهدت هذه النسخ تواجد على الأقل فريقين عربيين بالمربع الذهبي، وكان هناك نادي عربي على الأقل في نهائيات هذه النسخ”.

ويردف: “خلال هذه النسخ، فاز الأهلي المصري بأربع ألقاب، والترجي التونسي بثلاثة، وحصد وفاق سطيف الجزائري لقب وحيد، وبالمثل نادي الوداد المغربي”.