سارق “ماعز”..سرقها من البيضاء ويبيعها في بنغازي

أخبارليبيا24

أعلنت مديرية أمن بنغازي اليوم الثلاثاء أن مركز شرطة الصابري. ضبط سارق مواشي من مدينة البيضاء ويقوم ببيعها بمدينة بنغازي.

وأوضحت المديرية أنه تم تكليف أعضاء التحريات بالمركز بالانتقال إلى مكان الواقعة بسوق المواشي بعد ورود إشارة لاسلكية من غرفة العمليات الأمنية بالمديرية.

وتابعت المديرية أن هذه الإشارة مفادها قيام شخص ببيع مواشي داخل سوق المواشي بمنطقة الكويفية.

وأشارت إلى أنه عند وصول أعضاء التحريات إلى السوق. تمكنوا من ضبط الشخص القائم على بيعها ويدعى ف.ر.م وتم حصرها وعددها 26 رأس من الماعز.

وأفادت المديرية أنه باستدعاء مالكها تم التعرف على المواشي المسروقة حيث افاد بأنه قام بفتح محضر بمدينة البيضاء بخصوص واقعة السرقة.

وأكدت المديرية أنه تم الاستدلال مع المتهم في واقعة السرقة وتم اتخاذ كافة الإجراءات والإحالة إلى النيابة العامة.