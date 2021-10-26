رغم الانتقادات الواسعة لتمثاله..تايسون يقول رأيه !

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انتقد كثيرون تمثال بطل الملاكمة العالمي مايك تايسون، على مواقع التواصل الاجتماعي نظرا لعدم تشابه التصميم مع شكله.

وتم تصميم التمثال بطول 10 أقدام أي 3.048 متر لأسطورة الملاكمة في لاس فيجاس، وفقا لصحيفة “ذا صن” البريطانية.

وسخر كثيرون من شكل التمثال الذي بلغ طوله 10 أقدام، حيث لم يكن مشابها وفقا لهم مع تايسون رغم الوشم الشهير على الوجه.

ورغم الانتقادات التي طالت التمثال. فقد عبّر تايسون عن سروره لهذه المبادرة التي جاءت احتفاء بمسيرته الرياضية.

وقال تايسون، في تصريح لصحيفة “ذا صن”: “إنها كانت مفاجأة مذهلة، لم يكن لدي أي فكرة، أشعر بالتواضع الشديد الآن، أنا ممتن حقًا”.