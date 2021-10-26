تواصل الاشتباكات في الزاوية وأنباء عن إصابات

أخبارليبيا24

كشفت مصادر متطابقة اليوم الثلاثاء أن الاشتباكات المسلحة في مدينة الزاوية لازالت مستمرة منذ ساعات وأنباء عن إصابات.

وأوضحت المصادر أن المعارك التي استعملت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة تدور رحاها في المدينة وبين الأحياء السكنية.

وكان مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صورًا ومقاطع لتصاعد نيران كثيفة من موقع الاشتباكات قرب مصفاة النفط بمدينة الزاوية.

وأشار آخرون إلى اشتعال النيران في مقبرة ضي الهلال في المدينة بسبب هذه الاشتباكات.

وبينت مصادر أخرى أن الاشتباكات المسلحة الآن بين مليشيات (الفار) وجهاز (دعم الاستقرار).

وأكدت أنه لازالت مليشيات الفار تحاول التوغل نحو منطقة أسبان للوصول إلى عمارات مصفاة الزاوية والسيطرة عليها.