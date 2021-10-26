تنفيذ إفراجات مالية بمرتبات العاملين بالقطاعات العامة

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تعمل وزارة المالية على تنفيذ إفراجات مالية جديدة لمرتبات العاملين بالقطاع العام الممول من الخزانة العامة.

وقال، رئيس الفريق الإعلامي بوزارة المالية، عمر بسيسة، إن وزير المالية زار، اليوم الثلاثاء إدارة الميزانية.

وأضاف، أن الوزير “وقف شخصيا على ما تم إنجازه من عمليات إدخال ومطابقة للبيانات المالية بمنظومة مرتبات العاملين بالقطاع العام”.

وأكد أن تنفيذ الإفراجات سيكون ضمن الحوالات الشهرية لمرتبات شهر أكتوبر الجاري.

وأضاف، أن الإفراجات المالية الجديدة تتضمن الإفراجات المحالة من وزارة الخدمة المدنية، وما تم إحالته من ديوان وزارة التعليم ومراقبات التعليم بالمناطق.

وأوضح، أنه تم إدخال وتنفيذ معدلات الأداء لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات وفق لمحاضر المطابقة المعتمدة.

وأكد بسيسة، أن هذا العمل يأتي في إطار حرص وزارة المالية على حلحلة الإشكاليات المتعلقة بصرف مرتبات العاملين بالقطاع العام.

كما أكد، حرص الوزارة على تنفيذ قانون زيادة مرتبات العاملين بقطاع التعليم.

وأضاف بسيسة، أن تعليمات رئيس مجلس الوزراء، عبدالحميد الدبيبة، تقضي بضرورة إيلاء هذه الأمور الأهمية البالغة.

وذكر بسيسة، أنه تمت معالجة مرتبات الموظفين التابعين لمكتب العمل والتأهيل ببلدية الماية، إضافة إلى تعديلات أخرى في البيانات المالية المتعلقة بالترقيات والعلاوات.

وذكر بسيسة، أن وزير المالية التقى مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووكيل وزارة التربية والتعليم وبحثوا آليات تسريع الإجراءات المالية المتعلقة بمنتسبي القطاعين المذكورين.