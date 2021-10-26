تعرف على منافسي الاتحاد والأهلي طرابلس في الكونفدرالية

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أوقعت قرعة الدور الـ 32 مكرر من مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي فريق الاتحاد الليبي في مواجهة فريق إنييمبا النيجيري.

كما أوقعت القرعة الأهلي طرابلس في مواجهة ستاد مالي.

وستقام مباريات الذهاب أيام 26-27-28 نوفمبر 2021، فيما ستكون مباريات الإياب خلال أيام 01-02 ديسمبر 2021.

وجاء تواجد الاتحاد في هذا الدور بعد خروجه من الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا على يد الترجي التونسي.

وتعادل سلبيا في بنغازي ذهابا خسارته بهدف في الذهاب بملعب رادس بهدف.

من جهته تأهل الأهلي طرابلس إلى الدور الـ 32 مكرر من مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي على حساب بيشارا يونايتد التنزاني، حيث خسر ممثل ليبيا في الذهاب 2-0 وانسحاب منافسه في لقاء الإياب.