النواب يفتتح جلسته بمناقشة قانون الجرائم الإلكترونية

أخبار ليبيا 24

افتتح مجلس النواب جلسته العامة اليوم الثلاثاء، في طبرق برئاسة فوزر النويري، النائب الأول لرئيس مجلس النواب.

وقال الناطق باسم المجلس عبد الله بليحق، إن أعمال المجلس بدأت قبل قليل بالبدء في مناقشة مواد مشروع قانون الجرائم الإلكترونية.

وأكد بليحق أن جلسة النواب اليوم ستكون مغلقة، ولن تنقل على الهواء كما هو الحال في بعض الجلسات.

وكشف، أن المجلس أقر تعديل سن الترشح لرئاسة البلاد إلى 35 عاماً بدلاً عن 40 عاماً بأغلبية الحاضرين من النواب.

وجاء التصويت ضمن جلسة مجلس النواب المغلقة التي عقدت الإثنين، حضرها رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، وخصصت للتحاور والنقاش بشأن التعديلات التي طلبتها المفوضية .

وتمت أيضًا مناقشة بعض مشاريع القوانين مثل قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وقانون المعاملات الإلكترونية.

تذليل الصعوبات

وفي وقت سابق، التقى النائب الأول لمجلس النواب فوزي النويري، رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، للإطلاع على سير عمل المفوضية واستعدادات المفوضية لاجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وأبرز الصعوبات الفنية واللوجستية التي تواجه المفوضية.

وأكد النويري على حرص مجلس النواب على عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها.

وشدد على أن مجلس النواب في حالة انعقاد دائم لحين إنجاز الاستحقاق الانتخابي والعمل على تسهيل عمل المفوضية وتذليل الصعوبات .