المقريف يوجه بعدم التهاون مع حالات الغش في لجان الامتحانات

أخبار ليبيا 24

عقد وزير التعليم موسي المقريف بمكتبه اجتماعًا مع مدير عام المركز الوطني للامتحانات أحمد مسعود بحضور مُستشار الوزير عبدالسلام الصغير.

واستمع الوزير لشروحات تفصيلية بشأن سير امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي لهذا عالم الجاري 2021 م .

واطلع على ما تم رصده من ملاحظات بشأن الأسئلة الامتحانية لبعض المواد، والتي استمع لها خلال جولاته التفقدية على بعض اللجان .

وأوضح أحمد مسعود أن ما يتم رصده من ملاحظات وشكاوى حول أسئلة بعض المواد يتم إحالته لخبراء المواد بمركز المناهج للنّظر فيها.

وأضاف أنه تم توثيق محاضر غش، وانتحال شخصية في بعض اللجان الامتحانية، وتقديم تقارير بشأنها .

وشدد الوزير على ضرورة عدم التّهاون مع حالات الغش، وانتحال الشخصية التي يتم رصدها، مطالباً بموافقته بنتائجها أولاً بأول.

وفي ختام الاجتماع أطلع أحمد الوزير على جُهود، واستعدادات الإعلان عن نتيجة شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي.