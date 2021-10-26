العكاري يرى أن تطبيق الصيرفة الإسلامية على منتج المرابحة خطأ فادح

أخبارليبيا24

قال عضو لجنة تعديل الصرف مصباح العكاري. إن تطبيق الصيرفة الإسلامية حينما أطلق منتج المرابحة فقط لـ(سيارات أثاث مواد بناء) كان خطأ فادحًا.

وأضاف العكاري أن هذا الأمر فرض على زبائن المصارف تحمل خسائر كبيرة نتيجة الحصول على هذه التمويلات ومن ثم بيعها بالخسارة.

وأوضح أن زبائن المصارف اضطروا لتحمل هذه الخسائر من أجل الحصول على النقد لأجل سداد التزامات أخرى.

وتابع :”لهذا وجب التصحيح من خلال إطلاق منتج بيع المنافع. وهو الذي يعطي تمويلات أخرى من أجل تمويل الغرض الذي يطلبه الزبون”.

وأشار عضو لجنة التعديل إلى أن منتج بيع المنافع يأتي على سبيل المثال بتمويلات العلاج، الدراسة، السفر، الأفراح.

وأفاد :”وجب التنبيه أن سعر أدوات الصيرفة الإسلامية ليست بأغلى من الصيرفة التقليدية حيث نسمع بأن تمويل لمدة ثمانية سنوات بعائد 24‎% أغلى من الصيرفة التقليدية التي كانت في حدود 5‎%‎”.

وختم العكاري حديثه :”الحقيقة 24‎%‎ هي على طول المدة بمعدل سنوي فقط 3‎%‎”.