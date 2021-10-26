الصين تصدر قانونًا لتخفيف أعباء الواجبات المدرسية على الأطفال

أخبارليبيا24

أصدرت الصين قانونا في مجال التعليم يهدف إلى تقليل الضغط الناجم عن كثرة الواجبات المدرسية والدراسة بعد انتهاء الدوام.

وذكرت وسائل إعلام حكومية أنه طلب من الآباء والأمهات التأكد من أن أطفالهم يحصلون على وقت فراغ كاف للراحة وممارسة الرياضة، وألا يقضوا وقتا طويلا على الإنترنت.

وكانت الصين قد حظرت الامتحانات المكتوبة للأطفال في سن السادسة والسابعة في شهر أغسطس. محذرة أن الامتحانات المكتوبة تؤذي الصحة النفسية والبدنية للأطفال في تلك السن.

واتخذت الحكومة في السنة الأخيرة بعض الإجراءات التي تهدف إلى تخفيف تعلق الأطفال بالإنترنت والمظاهر الثقافية الشائعة.

وأقرت اللجنة الوطنية لمؤتمر الشعب القانون الأخير يوم السبت، وسيكون على الجهات المختصة تطبيق القانون وتأمين تمويل برامج النشاطات غير الدراسية للأطفال.