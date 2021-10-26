السائح يبحث سبل التعاون لإنجاح الانتخابات القادمة في طبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

بحث رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح مع عميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية التعاون المشترك لإنجاح العملية الانتخابية القادمة .

وأكد السائح خلال لقائه اليوم الثلاثاء على دور البلديات الفعال في توعية المواطنين لإنجاح الانتخابات .

وناقش السائح مع مدير الأمن المكلف سامي نصر الاحتياجات التي تحتاجها المديرية لتأمين الانتخابات القادمة .

وثمن دور البلديات القادم للتعاون مع المفوضية لإنجاح الانتخابات ومنها بلدية طبرق أحد أكبر البلديات بالمنطقة الشرقية.

وحضر الاجتماع مدير الأمن المكلف ورئيس مكتب المفوضية في طبرق وأعضاء المجلس التسييري لبلدية طبرق ووكيل ديوان البلدية .