الدبيبة يلتقي عمداء بلديات النواحي الأربعة

أخبار ليبيا 24 _ متابعات

بحث رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة الثلاثاء بديوان الوزراء مع عمداء بلديات النواحي الأربعة أوضاع المنطقة والصعوبات التي تواجه سير العمل بها.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة على الفيسبوك أنه تم مناقشة دعم مديرية الأمن وإنشاء إدارة النواحي الأربعة بالشركة العامة للكهرباء.

وأكد أن اللقاء ناقش متابعة نقل الاختصاصات للبلديات ومدى ايجابيتها في دعم البلديات خاصة ما يتعلق بالإيرادات المحلية.

ونوه الاجتماع لضرورة متابعة برنامج عودة الحياة بالمناطق وتحديد المشاريع التي لم يستهدفها وتضمنيها في الخطط القادمة.

يذكر أن بلديات النواحي الأربعة تضم العواتة – السائح – اسبيعة – قصر بن غشير – سوق الخميس.