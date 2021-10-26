الحرير يطالب النواب بتشكيل لجنة توحيد المؤسسات

أخبار ليبيا 24 _ متابعات

قال رئيس مجلس التخطيط الوطني مفتاح الحرير الثلاثاء إن المجلس أولى توحيد المؤسسات بين الحكومتين أهمية قصوى منذ يناير 2019.

وأوضح في بيان تحصلت أخبار ليبيا 24 على نسخة منه أن الأمر وصل إلى تفاهمات بين أكثر من 30 مؤسسة منقسمة.

وأردف البيان أن المجلس كان قريبا من تحقيق التوحيد أبان حكومة الوفاق مثمنا دور أحمد معيتيق النائب بالمجلس الرئاسي.

ولفت إلى أن شخصيات لم يروق لها إتمام التفاهمات ما أدى لاستلام الحكومة الحالية لمؤسسات واجهزة منقسمة .

واختتم البيان بالتأكيد على أهمية الدور الفني للجنة مطالبا مجلس النواب بإصدار قرار لتشكيل لجنة توحيد المؤسسات.