الترجي يكشف عن الوضع الصحي لـ “الهوني” .. واللافي يعتذر

أخبار ليبيا 24 – خاص

كشف مصدر مقرب من إدارة الترجي أن حالة النجم “حمدو الهوني” مستقرة وهو يخضع للعديد الفحوصات للاطمئنان على صحته .

وتعرض الهوني لمخاشنة من حارس الاتحاد معاذ اللافي في المباراة التي حقق فيها الترجي الفوز بهدف دون رد في الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا .

وكان الجهاز الطبي للترجي التونسي قد حرص على نقل “الهوني” إلى إحدى المصحات بالعاصمة التونسية للخضوع للكشوفات اللازمة.

و”الهوني” قد تعرض للإصابة على مستوى العنق في الدقيقة 74 من اللقاء تسببت في مغادرة الهوني لأرضية الملعب .

وفي المقابل، قدم حارس الاتحاد معاذ اللافي اعتذارا عن تدخله القوي على “حمدو الهوني” مهاجم الترجي التونسي .

ونشر اللاعب صورة وهو يقوم بزيارة الهوني في المستشفى، وقال “والله العظيم ماكان قصدي إني ندخل على زميلي وصديقي “حمدو” لاعب الترجي والمنتخب الوطني .

وأضاف “لقطة صارت في ثواني وكانت نية تدخل على الكرة وقدر الله وماشاء فعل ونحمد الله على سلامته” .