أضرار كبيرة بمجمع شركة الزاوية نتيجة الاشتباكات بين المليشيات

أخبار ليبيا24

تسبب الاشتباكات المسلحة التي شهدتها الزاوية ليل الثلاثاء في حدوث أضرار بمنشئات شركة الزاوية لتكرير النفط.

وحدثت الاشتباكات بالقرب من المجمع النفطي بالزاوية.

أضرار كبيرة بمجمع شركة الزاوية

وقالتـ شركة الزاوية، في بيان، إن الاشتباكات تسبب في إصابة 8 خزانات لتخزين المنتجات النفطية والنفط الخام بمنطقة حركة الزيت وتشغيل الخزانات .

وأضافت، كما تسبب في إصابة 5 خزانات لتخزين الزيوت الأساسية والإضافات الكيماوية بمصنع خلط وتعبئة الزيوت المعدنية.

ولفتت إلى أن إصابة خزانات الزيوت نتج عنه تسرب كميات كبيرة من الخزان رقم(T9) الخاص بتخزين الزيت الأساس (SN150).

وأكدت الشركة، أن الاشتباكات تسبب أيضا في إصابة المحول الكهربائي المغذي للمحطة الرئيسية الخاصة بمصنع خلط وتعبئة الزيوت ترتب عنه عطب بالمحول .

وذكرت أنها تسبب في ضرر بأسقف صالات خطوط التصنيع بمصنع خلط وتعبئة الزيوت.

وتداول مستخدمي منصات التواصل صور ومقاطع فيديو لتصاعد نيران كثيفة من موقع الاشتباكات قرب مصفاة النفط بمدينة الزاوية.

وقالت الشركة، إن عمليات الكشف على كافة الوحدات الإنتاجية بالشركة لازالت مستمرة لتحديد حجم الأضرار الناجمة عن الاشتباكات.

تحذيرات من كارثة بيئية

وحذّرت الشركة، من أن الاشتباكات قد تكون سببا في وقوع حوادث صناعية كبيرة، يترتب عنها حوادث بيئية خارجة عن السيطرة.

كما حذّرت من حدوث كوارث على المناطق المجاورة للمجمع النفطي بالزاوية، وتوقف جميع الوحدات والعمليات التشغيلية بالمجمع النفطي ككل.

وناشدت الشركة الأطراف المتناحرة بتغليب صوت العقل لمعالجة الاختلافات لضمان أمن واستقرار المنطقة بشكل عام.

رعب وفزع بين الأهالي

وهذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها الزاوية اشتباكات مسلحة بين المليشيات، والتي عادة ما تتسبب حالة من الرعب بين المواطنين.

وعاش سكان الزاوية غرب ليبيا ليلة مرعبة بسبب الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين الميليشيات غير المنحلة، والتي لازالت تتبع حكومة الوحدة والمجلس الرئاسي.

اجتماع عاجل

وقالت مصادر مطلعة إن قيادات أمنية وحكومية دعت لاجتماع عاجل في مقر رئاسة الوزراء بطرابلس لبحث تداعيات هذه الاشتباكات.

وذكر شهود، أن الاشتباكات حدثا بين مجموعة تابعة للمطلوب لدى النائب محمد بحرون الملقب بـ”الفار” ومجموعة مسلحة أُخرى بمدينة الزاوية.

وأشار آخرون إلى اشتعال النيران في مقبرة ضي الهلال في المدينة بسبب هذه الاشتباكات.