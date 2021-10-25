هدف بن خليفة يهدي التأهل للترجي التونسي على حساب الاتحاد

أخبارليبيا24

نجح فريق الترجي التونسي في حجز بطاقة التأهل للدور المقبل من دوري أبطال أفريقيا بعد تفوقه على الاتحاد الليبي 1-0 الأحد.

هدف الترجي الوحيد في إياب الدور التمهيدي للمسابقة جاء في الدقيقة 63 بتسديدة للاعب نسيم بن خليفة.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين في مدينة بنغازي قد انتهت بالتعادل 0-0.

نجح الاتحاد في شوط المباراة الأول في فرض إيقاعه ولم يخلق الترجي أي فرصة باستثناء فرصة وحيدة.

الفرصة كانت من اللاعب محمد أمين بن حميدة إلا أن معاذ اللافي نجح في إيقافها من دون صعوبة عند الدقيقة 16.

والدقيقة 55 رأسية ربيع شادي خلقت أول تهديد حقيقي للاتحاد، فيما شهدت الدقيقة 63 هدف الترجي الوحيد.

الهدف جاء بعد أن استغل نسيم بن خليفة كرة ركنية نجح في ترجمتها في مرمى اللافي.

والدقيقة 75 أخرج حكم المباراة أحمد الغندور ببطاقة حمراء للحارس معاذ اللافي بعد تدخل قوي على حمدو الهوني بن رمضان.

وكاد الترجي أن يزيد من غلته من كرة ثابتة في الدقيقة 81 لكن الحارس محمد الفرجاني أبعدها ببراعة.

وعاد الترجي لتهديد مرمى الفرجاني في الدقيقة 82 لكن تسديدة بن خليفة اصطدمت بالعارضة.