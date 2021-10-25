نقل اختصاص النظافة العامة للبلديات

أخبارليبيا24- خاص

قال الناطق باسم وزارة الحكم المحلي محمد ابوحلقة. إن مجلس الوزراء أذن لوزير الحكم المحلي بنقل اختصاص النظافة العامة للبلديات.

وأوضح أبوحلقة لـ:”أخبارليبيا24″ – الأحد – أن وزير الحكم المحلي أصدر كتابًا للبلديات وطالبهم بحصر العاملين بشركات الخدمات العامة للنظافة داخل نطاق البلدية.

وذكر الناطق أن هذا الإجراء لكي يتم إصدار قرارات تعيين لهم وتصرف مرتباتهم على الباب الأول مع تسوية وضعهم الوظيفي.

وأضاف أبوحلقة، أن الكتاب جاء للحفاظ على حقوق العاملين بشركات الخدمات للبلديات، وتنفيذ مباشر للقرار الخاص بنقل اختصاص النظافة للبلديات.

يذكر أن شركة الخدمات العامة تعاني من الكثير من المشاكل على مستوى الدولة الليبية، أبرزها نقص الإمكانيات وتأخر المرتبات ونقل اختصاصات ملف النظافة العامة.