فيلم “دون” يتصدر إيرادات السينما الأمريكية

أخبار ليبيا 24

حصد فيلم “دون– Dune” ، 40.1 مليون دولار في شباك التذاكر بعطلة نهاية الأسبوع في أمريكا الشمالية.

ويعتبر الفيلم المأخوذ عن سلسلة خيال علمي شهيرة للكاتب فرانك هربرت.

ويعتبر ذلك بداية معقولة بالنظر لاستمرار جائحة كورونا ولأنه عُرض في 4125 دار عرض سينمائي.

كما تم في ذات التوقيت، مثل كل أفلام “وارنر بروس” في 2021، على خدمة “إتش.بي.أو ماكس” وهو ما قد يستقطع قسماً من مبيعات التذاكر.

وفي نقطة تحول، تمكن الفيلم من جمع أكبر إيرادات إجمالية في ثلاثة أيام.

وكان الفيلم السابق الذي لديه الصدارة قبل أن يحتلها “دون” هو فيلم “جودزيلا في.إس كونج” أو (جودزيلا ضد كونج) إذ حقق في أول عطلة نهاية أسبوع 31 مليون دولار في أبريل.

وقال جيف جولدستين، رئيس التوزيع المحلي في وارنر بروس، الأحد: “أنا أبتسم.. أصحاب دور العرض متحمسون.. وأفضل جزء هو أن الجمهور يحب ما يشاهد، يحب خبرة الشاشة الكبيرة، كانت عطلة نهاية أسبوع رابحة لمحبي الأفلام”.

لكن أداء دون، وهو جزء أول من سلسلة، في شباك التذاكر بشكل عام وعلى خدمة البث هو الذي سيحسم مصير إنتاج الجزء الثاني.

وفي المركز الثاني، جاء وبفارق كبير فيلم (هالوين كيلز) أو “الهالوين يقتل”، من إنتاج يونيفرسال، إذ حقق 14 مليون دولار في ثاني عطلة نهاية أسبوع لعرضه بتراجع 71% عن أول أسبوع.

وحصد الفيلم حتى الآن 73 مليون دولار في أمريكا الشمالية، بما يعني نجاحاً كبيراً للفيلم الذي لم تتخط ميزانية إنتاجه 20 مليوناً.

أما أحدث أفلام سلسلة جيمس بوند (نو تايم تو داي) أو “لا وقت للموت” من إنتاج إم.جي.إم فقد جاء في المركز الثالث بتحقيق 11.8 مليون دولار، بما رفع إجمالي ما حصده محلياً إلى 120 مليوناً.