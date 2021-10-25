بيان غربي يؤكد دعمه لرفض التدخل الأجنبي في ليبيا

أخبار ليبيا24

أكد، بيان غربي، اليوم الإثنين، على دعم ليبيا في رفض التدخل الأجنبي في الشؤون الليبية.

أتى، ذلك في بيان مشترك، لسفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وأكدت السفارات، في بيان مشترك، على ضرورة التزام جميع الأطراف بالقانون الدولي.

وأشاد البيان، باللجنة العسكرية المشتركة وتقديمها لخطة عملها الشاملة لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.

وأكدت، أن خطة عمل اللجنة العسكرية المشتركة، الموقعة في 8 أكتوبر، متسقة مع اتفاقية وقف إطلاق النار بتاريخ وقرارات مجلس الأمن التابع ومخرجات مؤتمرات برلين.

وحذّر البيان، الأفراد أو الكيانات المشاركة في الأعمال، التي تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو التي تعرقل أو تقوض نجاح عملية الانتقال السياسي، أو التي تقدّم الدعم لهذه الأعمال، قد تصنّفهم اللجنة المنشأة عملاً بالفقرة 24 من القرار 1970 (2011) لتدابير حظر السفر وتجميد الأصول.