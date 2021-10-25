عميد البيضاء يتفقد رصف طريق الغريفة وأم الصفصاف

أخبار ليبيا 24 _ متابعات

تفقد عميد بلدية البيضاء علي حسين الأثنين مراحل رصف طريق الغريف وأم الصفصاف لضمان تنفيذه وفق المواصفات المتفق عليها.

وأوضحت البلدية عبر صفحتها بالفيسبوك أن المشروع يمتد من بوابة الغريقة غربا حتى مفترق سيدي محمد الحمري شرقا.

ونوهت البلدية إلى إنتهاء المرحلة الأولى من المشروع وتمثلت في تهيئة الطريق وترميمها.

كما تفقد العميد طريق أم الصفصاف للوقوف على أخر مستجدات العمل به في جولة ضمت مدير أمن البيضاء عميد خالد البسطه ومهندسي مكتب المشروعات بالبلدية.