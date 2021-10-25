دوارن الأرض يتباطئ دون معرفة السبب

أخبار ليبيا 24 _ حول العالم

أكد موقع لايف ساينس الأمريكي وفق تقرير له السبت الماضي أن دوران الأرض آخذ في التباطؤ دون معرفة السبب.

وقال الموقع “إن كل يوم يتألف من 86400 ثانية ونحن بحاجة إلى ثانية كبيسة سلبية في العقد القادم وإلا ستكون الساعات غير متزامنة”.

وأوضح أنه عندما لا تتم مزامنة التوقيت العالمي بما يزيد عن 0.4 ثانية تتطلب ساعاتنا تعديلا على شكل ثانية كبيسة.

ونوه الموقع إلى أن دوران كوكب الأرض يختلف قليلا باستمرار اعتمادا على حركة نواتها والمحيطات والغلاف الجوي.