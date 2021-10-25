تسليم دفعة جديدة من صكوك مبادرة دعم الزواج

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دعا، صندوق دعم الزواج، مندوبيه بالبلديات إلى الحضور يوم الخميس القادم لاستلام صكوك المستفيدين من مبادرة دعم الزواج مصحوبين بالمستندات المطلوبة بالخصوص.

جاء ذلك الأحد في خطاب وجهته إدارة الصندوق إلى المندوبين.

وقالت الإدارة لمندوبي الصندوق، “يطلب منكم الحضور يوم الخميس 28 أكتوبر 2021 عند الساعة 11:00 صباحا بقاعة فندق كورنتيا لاستلام صكوك المستفيدين من المبادرة مصحوبين بالمستندات المطلوبة بالخصوص”.

وذكرت، إدارة الصندوق، قبل أيام، أن القائمين على أعمال الصندوق باشروا في إصدار صكوك المستفيدين من منحة دعم الزواج.

وأوضحت، أن هذه المباشرة جاءت بعد اكتمال مطابقة كافة بيانات المنظومة الإلكترونية مع مصلحة الأحوال المدنية.

وأكدت إدارة الصندوق، أن الصكوك ستصل إلى جميع من تم قبولهم تباعًا عن طريق منسقي بلدياتهم خلال الأسبوع القادم.

وكشفت وثائق عرضتها قناة 218 تسجيل نحو 940 قاصرة من بين المستفيدين من منحة الزواج.

وبيّنت، الوثائق، أنه تم زواج 516 قاصرة من مواليد عام 2004، وزواج عدد 279 قاصرة من مواليد عام 2005.

كما كشفت زواج عدد 118 قاصرة مواليد عام 2006، و25 طفلة مواليد عام 2007، وزواج طفلتين مواليد عام 2008.

وعرضت القناة وثائق تشير إلى أن سن الفتيات ما بين عمر (13 -17)، أي دون سن الزواج القانونية وهو 18 عاما.