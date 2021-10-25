حفل إسلامي سري..زواج ابنة بيل غيتس بشاب مصري

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كشفت صحيفة “ديلي ميل” أن جينيفر غيتس، ابنة مؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس تزوجت من الشاب المصري نائل نصار.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن الحفل الذي أقيم السبت كان الثاني من نوعه، بعد أن احتفل الاثنان في “حفل ديني إسلامي سري”، ليلة الجمعة.

وأوضحت أن الحفل الإسلامي أقيم في حديقة للعائلة تقع في شمال بلدة سالم بنيويورك. بحضور عدد محدود من الأشخاص.

وقبل سنة من الآن، عرض نائل الزواج من جينيفر، بعد قصة حب طويلة.

ونشر الاثنان على حسابيهما على إنستغرام صورة لهما، فيما كانت جينيفير تضع خاتما ماسيا كبيرا.